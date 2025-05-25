Fahrettin Altun’dan Necip Fazıl’a duygusal anma!

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, vefatının 42. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i anarak, şunları kaydetti:

"Tohum saç, bitmezse toprak utansın... Fikriyle ve şiirleriyle genç nesillere istikamet çizen, medeniyetimizin diriliş mücadelesine ruh üfleyen Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 42. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Merhum Necip Fazıl, kelimelerle yalnızca şiir yazmadı; bir diriliş davasının harcını yoğurdu, bir neslin ruhuna istikamet verdi. Bugün yeşeren tohumlar; onun cesaretle ektiği fikirlerin, hakikat toprağında hala filizlenmeye devam ettiğinin işaretidir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."