Fahrettin Altun’dan sonra sıradakiler... Erdoğan, iletişim ve medya kurmaylarını değiştiriyor!

Gazeteci Serdar Akinan, Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden alınmasının ardından yaptığı açıklamalarla siyasi kulisleri hareketlendirdi. Altun’un sessiz sedasız İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na atanmasını değerlendiren Akinan, yaşanan gelişmeleri büyük bir değişimin habercisi olarak yorumladı. TRT, Anadolu Ajansı ve RTÜK gibi kurumlarda da yönetim değişiklikleri olacağını öne sürdü.

Serdar Akinan şöyle konuştu:

Fahrettin Altun bugün adını bile duymadığımız bir yere atandı. İki gün önce bir süre önce yani alemin kralı benim diye geziyordu. Bugün adeta dinamit atılmış gibi. Bütün yapı değişti. Şimdi bakıyorum Ebubekir Şahin'in yüzüne bakıyorum. O da haberi almış ki yüzü asılmış artık nereye atanacak bilmiyorum ama onu da göreceğiz. Peki Erdoğan neden bugünü bekledi? Konjonktür değişti ve işte yarın silahların bırakılıyor olması sonraki gün Erdoğan'ın tarihi beklenen açıklamasının ne olacağı Türkiye'yi tırnak içinde bir normalleşme iklimine soktuğunun güya müjdesini verecek. Anlaşılan bu. Nasıl bir açılım yapacak, nasıl vaatlerde bulunacak bunları göreceğiz. Hemen akabinde Ebubekir Şahin de gidiyor. Onun da akçeli işleri olduğu ve Erdoğan'ın önüne birtakım fotoğrafları konmuş. AK Parti içinde böyle bir ciddi bir kavga var. Bu arada örnek veriyorum Bakan Nuri Ersoy mesela Bakan Nuri Ersoy'un Ahmet Hakan'la teknedeki fotoğrafını sizce kim servis etti? Tabii ki AK Partiler. Şimdi bakıyorsun TRT Genel Müdürü değişiyor, Anadolu Ajansı Genel Müdürü değişiyor, RTÜK Başkanı değişiyor. Yani baktığın vakit gerçekten çok önemli, çok kritik bir sürece giriyor.

Burhanettin Duran - Fahrettin Altun