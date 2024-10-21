Fahrettin Koca yenidoğan çetesini aylar öncesinden biliyormuş! İYİ Partili isim açıkladı

Bakan Koca'nın görevden alınmadan önce İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Özel Reyap Hastanesi'nde ölen bebeklerle ilgili bir sorunu önergesi verdiği ve 300 kişilik bir çeteden bahsettiği ortaya çıktı.

Bir canlı yayına katılan aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Milletvekili Turhan Çömez tüyler ürperten bebek ölümleri ile ilgili Bakan Koca'nın yanıtlaması istemi ile soru önergesi verdiğini ancak Koca'nın bu önergeyi yanıtlamadığını açıkladı.

Yenidoğan çetesi mağduru annenin anlattıkları kan dondurdu 'Bebeklerin çığlıklarını unutamıyorum'

"BEBEKLERİN GEREKSİZ TEDAVİLERLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLATMIŞTIM"

Turhan Çömez'in 6 ay önce yenidoğan skandalının göbeğindeki hastanelerden Özel Reyap Hastanesi ile ilgili TBMM'ye verdiği soru önergesini anlattı. Çömez, "6 ay önce verdiğim önergede çocukların gereksiz tedavilerle öldürüldüğünü 300 kişilik bir çete olduğunu anlatmıştım" diye konuştu. Turhan Çömez Flash TV'de yaptığı açıklamada "Tam 6 ay önce söylemişim bunu. Parlamentoya verilmiş bir soru önergesi. İstanbul'da Reyap diye bir hastane var, çocuklar gereksiz tedavilere maruz bırakılıyor. Sayı da vermişim 300 kişilik bir çete var. 'SGK'yı, devleti dolandırıyorlar, çocukları öldürüyorlar. Buraya gerekeni yapın hastaneyi kapatın, o doktorların diplomalarını iptal edin' demişim. Ama cevap verilmemiş" dedi.

TURHAN ÇÖMEZ SORU ÖNERGESİNDE SKANDALI MADDE MADDE YAZMIŞ

Çömez'in verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer alıyordu:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 ncı maddeleri gereğince Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Op. Dr. Turhan ÇÖMEZ Balıkesir Milletvekili

İYİ Parti Grup Başkanvekili

Basına yansıyan bilgilere göre; İstanbul ve Tekirdağ'da, 300 kişilik bir çetenin, tanıdıkları aracılığıyla yeni doğmuş bebeklerin Reyap Hastanesi isimli özel hastaneye sevkini gerçekleştirdikleri ve kamu kurumlarını bu şekilde zarara uğrattıkları tespit edilmiştir. Bu zararın; şebekenin yüzde 20 komisyonla yenidoğan bebekleri usulsüz bir şekilde özel hastanelere sevk ederek Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) dolandırılması şeklinde verildiği öğrenilmiştir.

Kolluk birimlerince incelenen tape kayıtlarında ilgili çetenin yalnızca kamu kurumlarını zarara uğratmakla kalmayıp ayrıca bebeklerin de göz göre göre ölümüne sebep oldukları belirlenmiştir. İlgili çeteye ve hastaneye ilişkin adli süreç devam ederken yenidoğan bebeklerin ölümüne yol açan ve kamuyu zarara uğratan hastanede, hasta kabulünün devam etmesi ise toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. Bu bağlamda;

1- Bakanlığınız bu olayda adı geçen hastanelere idari yaptırımlar uygulamış mıdır ve bunlar nelerdir? Şayet yaptırımlar uygulanmadıysa bunun sebebi nedir?

2- Bakanlığınız ilgili olaya karışan hekimlerin diplomalarının iptal edilmesine ilişkin bir yaptırım uygulamış mıdır, uygulayacak mıdır?

3- Bakanlığınızın, özel hastanelerin bu tip suç içeren fiillerinin engellenmesin ve bu durumların tekrar yaşanmamasının sağlanması için yapılan veya yapılacak çalışmaları mevcut mudur, bunlar nelerdir?"