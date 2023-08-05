Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya hesabından hesabından Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın kalp ve tansiyon hastaları için tavsiyelerde bulunduğu videoyu paylaşarak vatandaşları uyardı: Kalp krizleri görülebilir.

Fahrettin Koca'dan vatandaşlara kritik uyarı

Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor.

Bazı illerde hava sıcaklığı 50 derecelere yaklaşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meslektaşı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı.

KALP KRİZLERİ GÖRÜLEBİLİR

Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bakan koca sosyal medyadan paylaştığı "sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor. örneğin, terlemeyle oluşan sıvı kaybının vücuttaki kan miktarını azaltması sonucu, kalp damar hastalığı olan kişilerde kan yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir."

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