Fahriye Evcen 4×4 arazi tipi kamyonuyla şov yaptı! Aracın fiyatı dudak uçuklattı

Kazançlarıyla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti bu kez 4×4 arazi tipi kamyonuyla gündeme geldiler.

Fahriye Evcen, karda verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerinde toplarken, lüks kamyonları gözden kaçmadı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

4×4 arazi tipi kamyonuyla kişisel sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen'in önünde poz verdiği aracın fiyatı merak edildi. Mercedes marka aracın fiyatları özel taleplere göre değişiklik gösterirken 2010 yılı öncesine ait bazı modellerin fiyatının 5 milyon TL'ye kadar çıktığı görüldü.

Sosyal medyada pozları görenler "İlk bakışta çöp kamyonu sandım benim fakirlik", "Belediye arabası sandım", "Bu araç ile görgüsüzlüğün üst seviyesi diyoruz" yorumlarında bulundu.