Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poz! Değişimleri sosyal medyada gündem oldu

Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yıllar sonra bir davette buluştu. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ve zamanlarının tümünü eşleri, çocuklarıyla geçiren bu üçlü son olarak 2017 senesinde, henüz evlenmedikleri yıllarda Fahriye Evcen'in kına gecesinde bir araya gelmişti.

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sinem Kobal, davette buluştuğu yakın arkadaşlarıyla bir fotoğraf paylaşıp çocuklarını da kastederek "Ve artı 5" notunu düştü. Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'ın paylaşımları büyük ilgi gördü.

DEĞİŞİMLERİNE YORUM YAĞDI

Yıllar içerisindeki değişimleri dikkat çeken ünlü isimlere 'çok güzelsiniz', 'ne güzel yaş almışsınız', 'hepsi çok güzel', 'en çok Fahriye değişmiş', 'Aslı Enver yaşlanmış ciddi ciddi', 'Sinem aynı kalmış' gibi yorumlar yapıldı.