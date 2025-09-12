Fahriye Evcen ayrıldı: Veda mesajını sosyal medyadan paylaştı

Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok ünlü isim, Bodrum başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'deki tatil beldelerinden ayrılarak işlerinin başına döndü. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen de eşi Burak Özçivit ve çocuklarıyla birlikte çıktığı yaz tatilini bitirerek İstanbul'a dönüş yaptı.

BOŞANMA İDDİALARINA SOSYAL MEDYADAN YANIT

Evcen, Haziran ayında başlayan tatili boyunca sosyal medya hesabından ailesiyle geçirdikleri özel anların fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımlar, bir süre önce magazin gündemine gelen ve çiftin boşanacağına dair iddiaları da büyük ölçüde sessizce yanıtlamış oldu. İddialar, geçtiğimiz günlerde Evcen'in Instagram profilindeki soyadını kaldırmasıyla alevlenmiş, ancak kısa süre sonra soyadını geri eklemesiyle sönmüştü.

"BİR DAHAKİ SEFERE"

İstanbul'a dönmeden hemen önce son bir tatil fotoğrafı paylaşan Fahriye Evcen, fotoğrafa "Bir dahaki sefere görüşürüz ve şehre tekrar hoş geldin" notunu ekledi. Paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Çiftin tatil dönüşü sonrasında da birlikteliklerini gösteren paylaşımlar yapmaya devam etmesi bekleniyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında ‘Çalıkuşu’ dizisinin setinde tanışmış, 2017 yılında evlenmişlerdi. Çiftin, 2019 doğumlu Karan ve 2023 doğumlu Kerem adlarında iki oğlu bulunuyor.