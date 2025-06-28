Fahriye Evcen imaj değiştirdi! Ayna karşısına geçip poz verdi

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. İmaj değişikliğine giden ünlü ismin son hali takipçilerinden tam not aldı.

SAÇLARINDA İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşk 2017'de evliliğe dönüştü. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.

39 yaşındaki Evcen, saçlarını kestirdi. Ünlü oyuncunun yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Fahriye Evcen'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR

Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986'da Almanya'nın Solingen şehrinde dünyaya geldi. Evcen Türk sinema ve dizi oyuncusu. Anne tarafından Çerkes, baba tarafından Kavala göçmeni kökenli ve ailesi aslen Samsunlu. Çocukluğu Almanya'da geçti 7 yaşındayken Neo-Nazi saldırılarının yaşandığı zorlu bir dönemde ailesiyle travmatik deneyimler yaşadı. Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken, Türkiye'ye tatilde geldiği sırada Oya Aydoğan'ın programında yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanışmış ve oyunculuk kariyerine başladı. Eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a yerleşmiş, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Evcen, 2005'te Asla Unutma dizisiyle oyunculuğa adım attı, ancak asıl çıkışını 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisindeki Necla karakteriyle yaptı. İlk sinema deneyimini 2008'de Cennet filminde başrol oynayarak yaşadı. Aynı yıl Aşk Tutulması filminde de rol aldı. Diğer önemli yapımları arasında Çalıkuşu (Feride), Evim Sensin, Aşk Sana Benzer, Sonsuz Aşk ve Alparslan: Büyük Selçuklu (Akça Hatun) yer alır. 2017'de Los Angeles merkezli Buzznet'in "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" listesinde 9. sırada yer aldı.

29 Haziran 2017'de oyuncu Burak Özçivit ile İstanbul'da evlendi, çiftin 2019'da Karan ve 2023'te Kerem adında iki oğlu oldu. Almanca, İngilizce, Türkçe ve orta seviyede İspanyolca bilen Evcen, Koton, L'Oréal Paris ve Prima gibi markaların reklam yüzü oldu. 1.70 m boyunda, 55 kg ağırlığında ve İkizler burcu.