Fahriye Evcen kamera karşısına geçti. Beğeni butonu iptal oldu

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in eşi olan ve iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ile büyük ilgi topladı.

Kırmızı bikinisiyle kamera karşısına geçen Evcen, kısa sürede Instagram'da gündem oldu. Ünlü oyuncuya birçok beğeni ve yorum yağdı.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ocak ayında ise ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla aileleri genişleyen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Evcen, Instagram'da yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yaz boyunca tatil fotoğraflarıyla dikkat çeken Evcen, bu kez kırmızı bikinisiyle çektiği selfieyi takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören Evcen'in paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşıldı. Ünlü oyuncunun tatil pozu, binlerce yorum ve beğeni aldı.