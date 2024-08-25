Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı

Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in tatil karelerine beğeni yağdı.

1/8
Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüğü eşi Burak Özçivit ile birlikte yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı.

2/8
Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı 2

Tatil sırasında leopar desenli mayo giymiş olarak verdiği pozlar büyük ilgi gördü.

3/8
Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı 3

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı dünyaya getiren çift, 2023 yılında ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla ailelerine yeni bir üye eklemişti.

4/8
Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı 4

Fahriye Evcen’in tatil fotoğrafları, sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni aldı.

5/8
Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı 5

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğmuş Türk oyuncusu.

6/8
Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı 6

İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine yöneldi.

7/8
Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı 7

2005 yılında "Efsus" adlı dizi ile ekranlara adım atan Evcen, daha sonra "Yabancı Damat," "Çocuklar Duymasın," "Gönülçelen," "Ömerçip," "Senden Daha Güzel" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" gibi projelerde rol aldı.

8/8
Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı 8

2017 yılında Burak Özçivit ile evlenmiş ve çiftin 2019'da Karan adlı bir oğlu oldu.

Fahriye Evcen, hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde başarılı performanslar sergilemiş, geniş bir hayran kitlesine sahip bir isim olarak tanınmakta.

İlgili Haberler
Fahriye Evcen'den tatil pozları. Peş peşe paylaşım yaptı
Fahriye Evcen kamera karşısına geçti. Beğeni butonu iptal oldu
Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları
Fahriye Evcen’in pozuna Filiz Akın bakın ne yorum yaptı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti
Şeyma Subaşı şelaleye karşı sere serpe uzandı. Bomba pozlar beğeni butonunu çökertti
Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı
Hadise kamera arkasından olay pozları paylaştı
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları
Jennifer Lopez'in sansasyonel aşkları
FKA Twigs yine yaptı yapacağını
FKA Twigs yine yaptı yapacağını
Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızının son hali şaşırttı. Bakanlar 'bu o mu' dedi
Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızının son hali şaşırttı. Bakanlar 'bu o mu' dedi
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi
Ünlü oyuncudan havuza karşı manzara keyfi