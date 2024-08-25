Fahriye Evcen peş peşe tatil pozlarını paylaştı

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüğü eşi Burak Özçivit ile birlikte yaşadığı keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Tatil sırasında leopar desenli mayo giymiş olarak verdiği pozlar büyük ilgi gördü.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı dünyaya getiren çift, 2023 yılında ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla ailelerine yeni bir üye eklemişti.
Fahriye Evcen’in tatil fotoğrafları, sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni aldı.
FAHRİYE EVCEN KİMDİR?
Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde doğmuş Türk oyuncusu.
İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldıktan sonra, oyunculuk kariyerine yöneldi.
2005 yılında "Efsus" adlı dizi ile ekranlara adım atan Evcen, daha sonra "Yabancı Damat," "Çocuklar Duymasın," "Gönülçelen," "Ömerçip," "Senden Daha Güzel" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" gibi projelerde rol aldı.
2017 yılında Burak Özçivit ile evlenmiş ve çiftin 2019'da Karan adlı bir oğlu oldu.
Fahriye Evcen, hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde başarılı performanslar sergilemiş, geniş bir hayran kitlesine sahip bir isim olarak tanınmakta.