Eylül sezonu için planlanan “Afet Bambaşka Biri” dizisi iptal olunca Fahriye Evcen’e Bozdağ Film’in yeni iddialı projesinden teklif geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, uzun süredir yeni projesi merak edilen Fahriye Evcen, son olarak 2021’de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol almıştı. İptal olan projenin ardından Bozdağ Film, ünlü oyuncuya yeni ve iddialı bir dizi için teklif götürdü.

Fahriye Evcen’e sunulan proje, Emily Brontë’nin aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan “Uğultulu Tepeler” dizisi oldu. Senaryo çalışmaları devam eden yapım için iki ayrı kanalla görüşmeler sürüyor. Her şey yolunda giderse dizi, ocak ortasında sete çıkacak.

Dönem ya da günümüzde geçecek iki farklı versiyon üzerinde çalışılan diziyi Cemal Şan yönetecek. Fahriye Evcen’e Nehir rolü teklif edildi.

Romanın hikâyesi, bir aileye evlatlık giren Heathcliff’in üvey kardeşi Catherine’e (Nehir) delicesine âşık olmasıyla başlar; aşkına karşılık bulamayan Heathcliff, yıllara yayılan korkunç bir intikam planı kurar.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit, 4 Haziran 1986’da Almanya’nın Solingen şehrinde doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Evcen’in anne tarafı Çerkes, baba tarafı Kavala göçmeni; ailesi aslen Samsunludur.

Çocukluğu Almanya’da geçen Evcen, 7 yaşındayken Neo-Nazi saldırılarının yoğun olduğu travmatik bir dönemde ailesiyle zor günler yaşadı.

Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okurken, Türkiye’ye tatil için geldiğinde Oya Aydoğan’ın programında yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştı ve oyunculuk serüveni başladı. Eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a yerleşti, ardından Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

2005’te Asla Unutma ile ekranlara adım atan Evcen, asıl çıkışını 2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü’ndeki Necla rolüyle yaptı. İlk sinema filmi 2008’de Cennet oldu. Çalıkuşu (Feride), Evim Sensin, Aşk Sana Benzer, Sonsuz Aşk ve Alparslan: Büyük Selçuklu (Akça Hatun) kariyerinin önemli yapımları arasındadır. 2017’de Buzznet’in “Dünyanın En Güzel 30 Kadını” listesinde 9. sırada yer aldı.

29 Haziran 2017’de Burak Özçivit ile evlendi; çiftin Karan (2019) ve Kerem (2023) adında iki oğlu var. Almanca, İngilizce, Türkçe ve orta seviyede İspanyolca bilen Evcen; Koton, L’Oréal Paris ve Prima gibi markaların reklam yüzüdür.

Boyu 1.70 m, kilosu 55 kg, burcu İkizler’dir.