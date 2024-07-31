Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları

Fahriye Evcen, sosyal medyada yayınladığı son fotoğraflarla gündemde.
Siyah mini şortuyla bahçede poz veren ünlü oyuncu, fit vücuduyla hayranlarını büyüledi.
İki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlardan farksız görünen Evcen, "Kim der iki çocuk annesi" yorumlarına neden oldu.
Burak Özçivit ile olan mutlu evliliğiyle de bilinen Evcen, 57 kilo ve yaklaşık 170 cm boyuyla dikkat çekiyor.
FAHRİYE EVCEN KİMDİR?
4 Haziran 1986, Solingen, Batı Almanya doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu.
Oyunculuğa "Yaprak Dökümü" ile başlayan Evcen, daha sonra "Çalıkuşu" dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.
Fahriye Evcen, Türk sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınan başarılı bir isim.
Özellikle "Yaprak Dökümü" dizisindeki "Necla" karakteriyle geniş kitleler tarafından sevilmiş ve ün kazanmıştı.
Evcen, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmekte.
Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri.
Fahriye Evcen, hem başarılı bir oyuncu hem de stil sahibi bir kadın olarak tanınmakta.
Özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündeme gelen Evcen, Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden biri.