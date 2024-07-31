Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları

Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları
Düzenleme: Hande Karacan

Fahriye Evcen, siyah mini şortuyla verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 1

Fahriye Evcen, sosyal medyada yayınladığı son fotoğraflarla gündemde.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 2

Siyah mini şortuyla bahçede poz veren ünlü oyuncu, fit vücuduyla hayranlarını büyüledi.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 3

İki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlardan farksız görünen Evcen, "Kim der iki çocuk annesi" yorumlarına neden oldu.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 4

Burak Özçivit ile olan mutlu evliliğiyle de bilinen Evcen, 57 kilo ve yaklaşık 170 cm boyuyla dikkat çekiyor.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 5

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

4 Haziran 1986, Solingen, Batı Almanya doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 6

Oyunculuğa "Yaprak Dökümü" ile başlayan Evcen, daha sonra "Çalıkuşu" dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 7

Fahriye Evcen, Türk sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınan başarılı bir isim.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 8

Özellikle "Yaprak Dökümü" dizisindeki "Necla" karakteriyle geniş kitleler tarafından sevilmiş ve ün kazanmıştı.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 9

Evcen, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile dikkat çekmekte.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 10

Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri.

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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları 11

Fahriye Evcen, hem başarılı bir oyuncu hem de stil sahibi bir kadın olarak tanınmakta.

Özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündeme gelen Evcen, Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden biri.

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