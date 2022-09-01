Fahriye Evcen'in Almanya'da ailesiyle geçirdiği zor yıllar

Fahriye Evcen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneği ile de adından sürekli söz ettiriyor. Özel hayatı ile her zaman gündemde olan sanatçının çocukluğunun hiç kolay geçmediğini biliyor muydunuz? İşte Evcen'in yıllar önce katıldığı bir programda kendisi ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar...

4 Haziran 1986 tarihinde Almanya Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen'in; anne tarafından Çerkez, kökenli baba tarafından Kavala göçmeni olduğu biliniyor. Tam bir Melez güzeli olan oyuncu, çok zor bir çocukluk geçirmiş. Onun herkesi şoke eden ve bilinmeyen hayatına birlikte göz atalım.

ZORLU GEÇEN BİR ÇOCUKLUK

Alman Neo-Naziler, 1993'te Türklerin yaşadığı evleri yakmaya çalışmış. Katıldığı TV programında o dönemde epey zorluk çektiklerini anlatan sanatçı, yaşadıklarını büyük bir travma olduğunu belirtiyor. Bu nedenle Evcen’in ailesi, ırkçılık saldırılarından korunmak için çeşitli önlemler almış. Yaşanmayan bir ev gibi görünmesi için günlerce ışık yakmamışlar. Uzun bir süre evden çıkmayan aile, acil durumlarda evden çıkabilmek için bir halat düzeneği kurmuş. Kendilerince kaçış yollarının planlarını yapan Fahriye Evcen'in ebeveynleri, çocuklarını koruyabilmek için her yolu denemiş.

ŞÖHRETİNDEKİ OYA AYDOĞAN DETAYI

Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde olduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılmış. Oya Aydoğan, Fahriye Evcen'i fark etmiş ve yapımcı İbrahim Mertoğlu'yla tanıştırmış. Güzelliğiyle Oya Aydoğan'ın dikkatini çeken oyuncunun hayatının dönüm noktalarından biri buymuş.

KARİYERİYLE HEP GÜNDEMDE

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünü okurken dizi teklifleri alan oyuncu, okulunu dondurup annesiyle Türkiye'ye yerleşmiş. İlk dizisi olan Yaprak Dökümü'nde Necla karakteriyle tanınmaya başlamış. İlk sinema başrolünü ise Cennet filmiyle deneyimlemiş. Güzel oyuncu, daha sonra aynı dönemde Aşk Tutulması filminde başrol rolü almış. Türkiye'de çalışırken Almanya'da dondurduğu okulu bitirip Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden de mezun olmuş.

ÖZEL HAYATINA İMRENİLİYOR

Fahriye Evcen'in hem kariyeri hem özel hayatı imrenilecek kadar güzel! Yıllardır evli olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i ilk olarak Çalıkuşu dizisinde birlikte gördük. İkili, daha sonra Aşk Sana Benzer filminde başrolü paylaştı. İlk çocukları Karan ile mutlu bir aile tablosu çizen çift, şimdilerde 2. çocuklarını bekliyor.