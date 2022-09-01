1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Fahriye Evcen'in Almanya'da ailesiyle geçirdiği zor yıllar

Fahriye Evcen'in Almanya'da ailesiyle geçirdiği zor yıllar

İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen'in çocukluğu travmalarla dolu geçmiş! İşte travmalarının nedeni...

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 10:39
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:02
Takip Et

Fahriye Evcen'in Almanya'da ailesiyle geçirdiği zor yıllar

Fahriye Evcen'in Almanya'da ailesiyle geçirdiği zor yıllar
+
Aa
-

Fahriye Evcen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneği ile de adından sürekli söz ettiriyor. Özel hayatı ile her zaman gündemde olan sanatçının çocukluğunun hiç kolay geçmediğini biliyor muydunuz? İşte Evcen'in yıllar önce katıldığı bir programda kendisi ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamalar...

4 Haziran 1986 tarihinde Almanya Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen'in; anne tarafından Çerkez, kökenli baba tarafından Kavala göçmeni olduğu biliniyor. Tam bir Melez güzeli olan oyuncu, çok zor bir çocukluk geçirmiş. Onun herkesi şoke eden ve bilinmeyen hayatına birlikte göz atalım.

ZORLU GEÇEN BİR ÇOCUKLUK

Alman Neo-Naziler, 1993'te Türklerin yaşadığı evleri yakmaya çalışmış. Katıldığı TV programında o dönemde epey zorluk çektiklerini anlatan sanatçı, yaşadıklarını büyük bir travma olduğunu belirtiyor. Bu nedenle Evcen’in ailesi, ırkçılık saldırılarından korunmak için çeşitli önlemler almış. Yaşanmayan bir ev gibi görünmesi için günlerce ışık yakmamışlar. Uzun bir süre evden çıkmayan aile, acil durumlarda evden çıkabilmek için bir halat düzeneği kurmuş. Kendilerince kaçış yollarının planlarını yapan Fahriye Evcen'in ebeveynleri, çocuklarını koruyabilmek için her yolu denemiş.

ŞÖHRETİNDEKİ OYA AYDOĞAN DETAYI

Fahriye Evcen, Türkiye'de tatilde olduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katılmış. Oya Aydoğan, Fahriye Evcen'i fark etmiş ve yapımcı İbrahim Mertoğlu'yla tanıştırmış. Güzelliğiyle Oya Aydoğan'ın dikkatini çeken oyuncunun hayatının dönüm noktalarından biri buymuş.

KARİYERİYLE HEP GÜNDEMDE

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünü okurken dizi teklifleri alan oyuncu, okulunu dondurup annesiyle Türkiye'ye yerleşmiş. İlk dizisi olan Yaprak Dökümü'nde Necla karakteriyle tanınmaya başlamış. İlk sinema başrolünü ise Cennet filmiyle deneyimlemiş. Güzel oyuncu, daha sonra aynı dönemde Aşk Tutulması filminde başrol rolü almış. Türkiye'de çalışırken Almanya'da dondurduğu okulu bitirip Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden de mezun olmuş.

ÖZEL HAYATINA İMRENİLİYOR

Fahriye Evcen'in hem kariyeri hem özel hayatı imrenilecek kadar güzel! Yıllardır evli olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'i ilk olarak Çalıkuşu dizisinde birlikte gördük. İkili, daha sonra Aşk Sana Benzer filminde başrolü paylaştı. İlk çocukları Karan ile mutlu bir aile tablosu çizen çift, şimdilerde 2. çocuklarını bekliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
1
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
2
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
3
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
4
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
7
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿Aydın'da otomobil tıra çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿Aydın'da otomobil tıra çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿Aydın'da otomobil tıra çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor
﻿İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor
﻿İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor
﻿Bebeklerin ne kadar suya ihtiyacı var, ne zamanları içmeli?
﻿Bebeklerin ne kadar suya ihtiyacı var, ne zamanları içmeli?
﻿Bebeklerin ne kadar suya ihtiyacı var, ne zamanları içmeli?
﻿ Hatay’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
﻿ Hatay’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
﻿ Hatay’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.