Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve Fanatik Gazetesi yazarı Faik Çetiner, dün hayatını kaybetti. 69 yaşında vefat eden Çetiner, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Çetiner'in ailesi, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Servet Yardımcı ile Mehmet Ali Aydınlar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mehmet Ağar, teknik direktör Yılmaz Vural, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, basın camiası ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Çetiner'in naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.