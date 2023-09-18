Faik Çetiner'den kötü haber. Gazeteci Koray Güçlü sosyal medyadan sağlık durumunu açıkladı

Spor basınının önemli isimlerinden olan Faik Çetiner’in kalp krizi geçirdiği belirtildi. Kalbinde damar tıkanıklığı tespit edilen Faik Çetiner'in bypass olacağı öğrenildi.

Faik Çetiner'den kötü haber. Gazeteci Koray Güçlü sosyal medyadan sağlık durumunu açıkladı

Spor basınının önemli simalarından olan Faik Çetiner’den kötü haber geldi.

Çetiner’in kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Damar tıkanıklığı tespit edilen Çetiner’in bypass olacağı belirtildi.

Gazeteci Koray Güçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Duayen gazeteci büyüğümüz Faik Çetiner kalp krizi geçirdi. By pass ameliyatı geçirecek. Dualarımız Faik abiyle” ifadelerini kullandı.

FAİK ÇETİNER KİMDİR?
Faik Çetiner 1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu oldu. Mesleğe 1975 yılında Tercüman'la başladı. 1990 yılında Meydan'a geçti. 1994 yılında Kanal 6'da Bizim Stadyum'u sunmaya başladı. 1996 yılında HBB'ye geçti. 1998'de Atv'ye geçti. 2004 yılında TRT 1'e geçti. 2005'te Flash TV'ye geçti. 2006'da Cine5'e geçti. 2008'de Kanaltürk'e geçti. 2010'da tv8'e geçti. 2012'de Habertürk'e geçti. Halen Sportürk ve Bizim Stadyum'u sunmaktadır.

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