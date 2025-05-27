Faik Samed hayline kavuştu: Galatasaray’a imza attı

Galatasaray Voleybol Takımı 32 yaşındaki Faik Samed Güneş ile sözleşme imzaladı. Rams Park’ta imza töreni düzenlenen Güneş, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeni transfer Güneş, Galatasaray forması giymenin kendi için çok gurur verici olduğunu kaydederek “Umarım burada büyük şampiyonluklar yaşarız. Bundan önce ne kadar şampiyonluklar yaşasam da Galatasaray formasıyla yaşayacağın şampiyonluk hiçbir zaman unutulmuyor. Asırlar boyu devam eden bir kulüp zaten. Umarım bunun bir parçası olurum ve bunun hakkını veririm diye düşünüyorum. Bu formanın ağırlığının farkındayım. Bugün 32. yaşıma girdim. Heyecanı çok büyük. Çocukluğunuzdan beri desteklediğiniz takıma 32. yaş gününüzde imza atıyorsunuz. Bu çok değerli şu an” dedi.