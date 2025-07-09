Faiz gelirlerini azaltacak karar Resmi Gazete’de: Rekor vergi alınacak!

Mevduat ve yatırım fonlarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi.

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı. Buna göre mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10'a çıkarılmıştı.

1 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de ise stopaj oranları değiştirilmemiş ve süresi 31.07.2025'e kadar uzatılmıştı. Söz konusu karar ‘Dolaylı faiz indirimi’ olarak değerlendiriliyor. Öte yandan söz konusu oran Cumhuriyet tarihinde mevduattan alınan en yüksek oran olarak tarihe geçti.

MEVCUT MEVDUATLARDA YÜZDE 15 GEÇERLİ



Vadesi gelmemiş ve mevcutta bulunan mevduat ve fonlarda eski stopaj oranları geçerli olacak. Mevduatlarda vade yenilemede yeni stopaj geçerli sayılacak.



Fonlarda ise mevcutta bulunan fonlar için eski oranlar geçerli olurken yeni fonlarda stopaj yükselecek.



Mevcut fonlara ekleme yapılması halinde stopaj oranı yüzde 17.5’e yükselecek. Bu nedenle fonlara ekleme yaparken dikkat ederek farklı hesaplar üzerinden ekleme yapılması ya da fon sepeti ve getirisi birbirine yakın diğer fonlardan alınması daha makul olacaktır.