Faiz indirimi umutları Hong Kong Borsası'nı uçurdu

Hong Kong Borsası, küresel piyasalardaki olumlu rüzgarla birlikte dün önemli bir yükseliş kaydetti. Hang Seng Endeksi, 488 puanlık bir artışla yüzde 2,1 prim yaparak 24.177 puandan kapandı ve son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte tüm sektörlerin değer kazanması dikkat çekti.

Piyasalardaki bu olumlu hava, ABD'den gelen haberlerle desteklendi. Başkan Trump'ın İran ile İsrail arasında bir ateşkes ilan etmesi ve bu açıklamanın İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından doğrulanması, jeopolitik riskleri azaltarak yatırımcı güvenini artırdı.

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FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALLERİ

ABD Merkez Bankası Fed'in yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaları yukarı taşıyan önemli bir diğer faktör oldu. Fed Başkan Yardımcısı Bowman, iş gücü piyasasındaki artan risklere işaret ederek faiz oranlarını düşürme zamanının yaklaştığını belirtti. Bu açıklamalar, cuma günü Fed Yönetim Kurulu Üyesi Waller'ın benzer yöndeki yorumlarını takip etti ve 29-30 Temmuz'daki toplantıda olası bir faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Yatırımcılar şimdi Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Kongre'de yapacağı sunumu merakla bekliyor.

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ÇİN PİYASALARI VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ PARLADI

Çin borsaları da Asya genelindeki güçlü kazançlara paralel olarak üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Aynı zamanda, dolar karşısında zayıflayan ABD doları karşısında Yuan, son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarak yatırımcıların Çin varlıklarına olan güveninin arttığını ve sermaye girişlerinin hızlandığını gösterdi. Hong Kong'da teknoloji ve otomotiv şirketleri bu yükselişe öncülük etti. Li Auto yüzde 3,8, Horizon Robotics yüzde 3,3, Xiaomi yüzde 3,7 ve China Unicom yüzde 2,0 değer kazandı.