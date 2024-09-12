Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor

Fed'in bir sonraki faiz kararı 18 Eylül'de olacak ve piyasalar ABD'de 2020'den bu yana ilk faiz indirimi ihtimaliyle meşgul.

Politika yapıcıların yorumları, ekonominin resesyona girmesi nedeniyle bir kesintiye ihtiyaç duyulduğunu ima etmeden, bir kesintinin yapılacağına işaret ediyor.

Para piyasaları, Çarşamba günkü verilerin temel enflasyonda bir miktar istikrar olduğunu göstermesinin ardından gelecek hafta 50 baz puanlık daha büyük bir indirimden ziyade 25 baz puanlık bir indirimin daha olası olduğunu düşünüyor .

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler yıl sonuna kadar yaklaşık 100 baz puanlık bir gevşeme öngörürken, yatırımcılar yıl sonuna kadar bunun 75 baz puan olacağını tahmin ediyor.