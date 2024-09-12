Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor

Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Reuters'ın takip ettiği 10 büyük gelişmiş piyasa merkez bankasından yarısı politikalarını gevşetmeye başlarken, ABD Merkez Bankası Fed'in de önümüzdeki hafta bu kulübe katılması muhtemel.İşte faiz oranı belirleyicilerinin nerede durduğu ve yatırımcıların bundan sonra ne beklediğinin görüntülü incelemesi...

1/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 1

Batılı akranları arasında Mart ayında borçlanma maliyetlerini düşüren ilk banka olan İsviçre Ulusal Bankası, Haziran ayında faiz oranlarını tekrar %1,25'e düşürdü. Devam etme niyetinde olduğunun sinyalini verdi.

Vadeli işlem piyasaları, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %1,1'e düşmesinin ardından 50 baz puanlık (bps) bir hareketin %28 oranında olmasıyla 26 Eylül'de başka bir indirimi kesin olarak görüyor. Görevden ayrılan SNB başkanı Thomas Jordan, daha güçlü bir frangın ihracatı tehdit ettiğine inanıyor.

2/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 2

Kanada Merkez Bankası, 4 Eylül'de üst üste üçüncü kez faiz indirimini yüzde 4,25'e çekti ve ekim ayındaki 25 baz puanlık indirimin neredeyse tam fiyatlandığı görülüyor.

Kanada ekonomisi durgun, güçlü nüfus artışı işsizliğin %6,6'ya çıkmasına yardımcı oldu ve Kanada Merkez Bankası enflasyonun %2 hedefinin altında kalmasından endişe ediyor.

3/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 3

Mayıs ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayan ve art arda gerçekleştirdiği faiz artışlarıyla enflasyonu düşüren ancak ekonomiyi zayıflatan İsveç Merkez Bankası Riksbank'ın, 25 Eylül'de borçlanma maliyetlerini en az 25 baz puan daha düşürmesi bekleniyor. İsveç'te faiz oranları %3,5 seviyesinde seyrediyor ancak yıllık enflasyon, Riksbank'ın %2'lik hedefinin altında sabit kaldı.

4/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 4

Avro bölgesi enflasyonu yavaşlarken ve ekonomi tökezlerken ECB Perşembe günü faiz oranlarını tekrar düşürdü . Yatırımcılar önümüzdeki aylarda istikrarlı politika gevşemesine bahse girseler bile, bir sonraki adımı hakkında neredeyse hiçbir ipucu vermedi.

Para piyasaları yıl sonuna kadar yaklaşık 40 baz puanlık bir faiz indirimi ve ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin yaklaşık %42 olduğunu fiyatlıyor.

5/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 5

İngiltere Merkez Bankası'nın, Ağustos ayında bu döngünün ilk faiz indirimini yapmasının ardından, 19 Eylül'de referans borçlanma maliyetlerini %5'te tutması bekleniyor.

İnatçı hizmet enflasyonu, BoE'nin Fed ve ECB'den daha yavaş bir şekilde faiz indireceğini gösteriyor. Piyasalar 2024'te muhtemelen Kasım ayında sadece bir çeyrek puanlık daha indirim fiyatlıyor.

6/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 6

Yeni Zelanda Merkez Bankası ve iç piyasa gözlemcileri, GSYİH ve enflasyon verilerinin aylık yerine çeyreklik olarak açıklanmasının benimsenmesinin şaşkınlığa yol açtığını belirtti. Yeni Zelanda Rezerv Bankası Ağustos ayında faiz oranlarını bu döngüde ilk kez %5,25'e düşürdü, bu kendi projeksiyonlarının belirttiğinden bir yıl önceydi. Piyasalar Ekim ayında bir çeyrek puanlık düşüş daha öngörüyor.

7/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 7

Fed'in bir sonraki faiz kararı 18 Eylül'de olacak ve piyasalar ABD'de 2020'den bu yana ilk faiz indirimi ihtimaliyle meşgul.

Politika yapıcıların yorumları, ekonominin resesyona girmesi nedeniyle bir kesintiye ihtiyaç duyulduğunu ima etmeden, bir kesintinin yapılacağına işaret ediyor.

Para piyasaları, Çarşamba günkü verilerin temel enflasyonda bir miktar istikrar olduğunu göstermesinin ardından gelecek hafta 50 baz puanlık daha büyük bir indirimden ziyade 25 baz puanlık bir indirimin daha olası olduğunu düşünüyor .

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler yıl sonuna kadar yaklaşık 100 baz puanlık bir gevşeme öngörürken, yatırımcılar yıl sonuna kadar bunun 75 baz puan olacağını tahmin ediyor.

8/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 8

Gelecek hafta toplantı yapacak olan Norveç Merkez Bankası ise şahin tarafta yer alıyor.

Ağustos ayında faiz oranlarını 16 yıllık zirve olan %4,5'te sabit bıraktı ve enflasyonu dizginlemek için "bir süre" sıkı bir duruşa ihtiyaç duyulacağını, enflasyonun hala bankanın %2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Piyasalar ancak Aralık ayında ilk faiz indirimini tam olarak fiyatlıyor, bu da Norveç'in faiz indirim döngüsünün muhtemelen diğer ülkelerden çok sonra başlayacağı anlamına geliyor.

9/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 9

Avustralya Merkez Bankası, geçen kasım ayından bu yana faiz oranlarını %4,35 seviyesinde sabit tutuyor ve enflasyonun hala sabit olduğuna inanıyor, ancak veriler ekonominin sıkıntıda olduğunu gösteriyor.

Piyasalar Aralık ayına kadar faiz indirimi ihtimalinin yüzde 50'den fazla olmadığını düşünüyor.

10/10
Faizde indirim rüzgarı sürüyor. Açıklamalar üst üste geliyor 10

Japonya Merkez Bankası ise enflasyonun artmasıyla birlikte bu yıl iki kez faiz oranlarını artırarak bu konuda aykırı bir tutum sergiledi.

Temmuz ayındaki faiz artırımı piyasaları hazırlıksız yakaladı, Japonya hisselerindeki satışları ve yendeki artışı daha da kötüleştirdi. BoJ, değişken piyasaların işletmelere zarar vermemesini sağlamak için dikkatli davranacağını söylüyor. Önümüzdeki hafta faiz oranlarını %0,25'te sabit tutması bekleniyor. Piyasalar ve ekonomistler yıl sonuna kadar başka bir artış öngörüyor .

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı
Kredi kartı limitlerine ‘SGK’ ayarı! Uzman isim kulis bilgisini açıkladı
Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı'
Emekli maaş zammına ilişkin senaryolar ortaya çıktı 'Uzman isimler tek tek açıkladı'
Emekli ocak zammında 4 senaryo ortaya çıktı
Emekli ocak zammında 4 senaryo ortaya çıktı
Hatice Kolçak önü açık yatırım aracını işaret etti. Gümüşün potansiyeli çok yüksek
Hatice Kolçak "Gümüşte potansiyel çok yüksek" diyerek duyurdu
Ev sahibinden ilginç kira yöntemi. Kiracılar her ay farklı kira ödeyecek
Kiracılar her ay farklı kira ödeyecek
Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak
Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı