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Faiz indiren Merkez Bankası'nın son 3 günde kaç milyar dolar harcadığı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi 13'ten yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolardaki hareketi frenlemek için yaklaşık 3 milyar dolarlık toplam müdahale olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 15:18
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Faizin indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son 3 günde kaç milyar dolar harcadığı ortaya çıktı

Faiz indiren Merkez Bankası'nın son 3 günde kaç milyar dolar harcadığı ortaya çıktı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 1 puan düşürerek 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Merkez Bankası'nın kararı dolarda sert hareketleri tetikledi.  Dün Merkez Bankası’nın faiz kararından hemen sonra 18.40 TL'yi gören doları frenlemek için yine arka kapı satışlarıyla müdahale edildiği ve dün ile bugün toplam 3 milyar dolara yakın bir satış yapıldığı öne sürüldü.

Paramedya.com’un bilgi aldığı özel bir bankanın Hazine’den sorumlu genel müdür yardımcısı, müdahaleyi “göğüs göğse müdahale” olarak değerlendirdi.  

Kamu bankalarının yanı sıra bazı kuruluşların da satış yaptırıldığı öne sürülüyor. 
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Söz konusu bankacı dün Merkez Bankası’nın kararından sonra bugün saat 12.00’ye kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık bir müdahale olduğunu iddia etti.

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Abbas
23.09.2022 15:47
Kim alıyor, ya kaçanlar, yada alınteri dökmeden kazananlar, 3-5 maaş alanlar  
 
mmt
23.09.2022 15:45
amaç ne ozaman.  
 
Huseyin
23.09.2022 15:42
Hesabıma göre dolar ekim sonu kasımin ilk haftası çok yükselecek gıda fiyatları buna paralel olarak artacak malesef  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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