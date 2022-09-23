Faiz indiren Merkez Bankası'nın son 3 günde kaç milyar dolar harcadığı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 1 puan düşürerek 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Merkez Bankası'nın kararı dolarda sert hareketleri tetikledi. Dün Merkez Bankası’nın faiz kararından hemen sonra 18.40 TL'yi gören doları frenlemek için yine arka kapı satışlarıyla müdahale edildiği ve dün ile bugün toplam 3 milyar dolara yakın bir satış yapıldığı öne sürüldü.

Paramedya.com’un bilgi aldığı özel bir bankanın Hazine’den sorumlu genel müdür yardımcısı, müdahaleyi “göğüs göğse müdahale” olarak değerlendirdi.

Kamu bankalarının yanı sıra bazı kuruluşların da satış yaptırıldığı öne sürülüyor.

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Söz konusu bankacı dün Merkez Bankası’nın kararından sonra bugün saat 12.00’ye kadar yaklaşık 3 milyar dolarlık bir müdahale olduğunu iddia etti.