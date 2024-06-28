Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi

Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi
Kaynak: Bloomberg HT

TCMB, bankalara TL cinsi finansman sağlamak için yaptığı işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve son iki ayda 10 puan gerileyen mevduat faizlerini yükseltecek bir adım attı.

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Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankalara TL cinsi finansman sağlamak amacıyla yaptığı işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve bankalararası piyasada TL likiditesini düşürecek, mevduat faizlerini yükseltecek bir adım atmış oldu.

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Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi 2

Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberine göre, TCMB tarafından bankalara gönderilen bir belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla yapılan vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3 seviyesinden yüzde 0,5 seviyesine düşürdü.

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Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi 3

Banka gönderdiği bir yazı ile kotasyon yöntemiyle yapılan Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini açıkladı.

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Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi 4

TCMB konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

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Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi 5

Bu, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı düşürecek ve dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesine sebep olabilecek bir gelişme.

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Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi 6

Bloomberg tarafından hazırlanan verilere göre, üç aya kadar vadeli mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları nisan ayındaki yüzde 68,8 seviyesinde zirveyi görürken, 21 Haziran sonrası yüzde 58,4’ seviyesine geriledi.

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Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi 7

Dün toplanan ve politika faizini %50 seviyesinde tutan TCMB Para Politikası Kurulu, yayınladığı karar metninde, “Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

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