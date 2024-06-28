Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bankalara TL cinsi finansman sağlamak amacıyla yaptığı işlemlerin limitlerini aşağı çekti ve bankalararası piyasada TL likiditesini düşürecek, mevduat faizlerini yükseltecek bir adım atmış oldu.
Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberine göre, TCMB tarafından bankalara gönderilen bir belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla yapılan vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3 seviyesinden yüzde 0,5 seviyesine düşürdü.
Banka gönderdiği bir yazı ile kotasyon yöntemiyle yapılan Türk lirası karşılığı altın swap piyasası işlemlerine bugünden itibaren son verildiğini açıkladı.
TCMB konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.
Bu, bankaların TCMB’den lira cinsi borçlanabilecekleri miktarı düşürecek ve dolayısıyla mevduat faizlerinin yükselmesine sebep olabilecek bir gelişme.
Bloomberg tarafından hazırlanan verilere göre, üç aya kadar vadeli mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları nisan ayındaki yüzde 68,8 seviyesinde zirveyi görürken, 21 Haziran sonrası yüzde 58,4’ seviyesine geriledi.
Dün toplanan ve politika faizini %50 seviyesinde tutan TCMB Para Politikası Kurulu, yayınladığı karar metninde, “Likidite gelişmeleri yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır” açıklamasında bulunmuştu.