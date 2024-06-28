Faizler düştü Merkez Bankası'ndan bankalara müdahale geldi

Bloomberg'den Kerim Karakaya ve Beril Akman'ın haberine göre, TCMB tarafından bankalara gönderilen bir belgeye göre, banka Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nda kotasyon yoluyla yapılan vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarı limitlerini yüzde 3 seviyesinden yüzde 0,5 seviyesine düşürdü.