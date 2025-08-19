Faizsiz kredi tutarları güncellendi! Duyan bankalara koştu

Faiz oranlarında düşüş eğilimi görülse de ihtiyaç kredilerinde maliyetler yüksek seviyesini koruyor. Bu gerekçe ile vatandaşlar faizsiz kredi seçeneklerine yöneliyor.

Bugün itibarıyla faizsiz kredilerde sunulan tutar 90 bin TL’ye kadar yükseldi.



HANGİ BANKA NE KADAR KREDİ İMKANI SAĞLIYOR?

* Garanti BBVA: 75 bin TL (50 bin TL kredi + 25 bin TL nakit avans, 3 ay vadeli)

* Enpara: 60 bin TL (6 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi)

* İş Bankası: 55 bin TL (30 bin TL ek hesap, 25 bin TL taksitli nakit avans)

* Denizbank: 90 bin TL (65 bin TL ihtiyaç kredisi + 25 bin TL taksitli nakit avans, 3 ay vadeli)

* QNB Finansbank: 85 bin TL (60 bin TL ihtiyaç kredisi + 25 bin TL nakit avans, 3 ay vadeli)

* Kuveyt Türk: 80 bin TL (İhtiyaç Kart ile 30 bin TL’ye kadar 9 taksit + Sağlam Kart Troy ile 50 bin TL’ye kadar 5 taksit)

* Türkiye Finans: 75 bin TL (50 bin TL ihtiyaç finansmanı + 25 bin TL nakit avans, 3 ay vadeli)

* Albaraka Türk: 85 bin TL (25 bin TL vade farksız finansman + World Kart ile 60 bin TL’ye kadar 6 taksit)