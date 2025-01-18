Faizsiz kredi verilecek. Detaylar ortaya çıktı

Esnaf ve sanatkârlara finansman desteği verilecek yeni düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandı. Halkbank tarafından sağlanacak hazine faiz destekli krediler, hem Türkiye hem de KKTC’deki işletmeleri kapsıyor. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında faaliyet gösterenler ile genç girişimcilere yönelik sıfır faizli kredi imkânı da göze çarpıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında geçerli olacak uygulamada yüzde 50 faiz indirimli ve sıfır faizli krediler için ustalık belgesi, işletme geçmişi ve yaş sınırı gibi kriterler aranıyor. Geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren esnaf ve 35 yaşını doldurmamış genç girişimciler, belirlenen şartlar dahilinde 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği'ne bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın bankaca veya KKTC’de faaliyet gösteren banka şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında devreden kredilere ve aynı tarihler arasında kullandırılacak kredilere, esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından belirtilen oranlarda indirim yapılacak.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK

1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasına devreden kredilere ve aynı tarihler arasında kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasında devreden kredilere, yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak.

Öte yandan, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği vb.) faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlara, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden faydalananlar hariç olmak üzere 300 bin liraya kadar KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’nı ya da İleri Girişimci Destek Programı’nı bitiren ve başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında bu kapsamda bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasına devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.