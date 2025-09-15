Faizsiz kredide üst limit arttı! Duyan bankaya koştu



Artan hayat pahalılığı nedeniyle birikim yapmak günden güne daha da zor bir hale geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, farklı ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz kredilere yöneliyor. Bankalardan yeni bir hamle geldi. Faizsiz kredi tutarları üst limiti yükseltildi.



Bankalar arasında artan rekabette müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankaların faizsiz kredi kapsamındaki kampanyaları dikkat çekiyor. Kampanyalar kapsamında sağlanan faizsiz kredilerde geri ödeme vadelerine ilişkin tablo bankadan bankaya göre değişiklik gösteriyor. Bankaların birçoğu üç ay vadeli krediler sunarken bazı bankalarda bu oran altı aya kadar taksitlendirme seçeneği ile sunuluyor.



İşte banka banka kredi tutarları



-QNB



QNB, yeni müşterilerine toplamda 85 bin TL faizsiz kredi sağlıyor.



3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi



3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans



-Garanti BBVA



Garanti BBVA, faizsiz 75 bin TL’ye varan kredi imkânı sunuyor.



3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi



3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans



-Türkiye İş Bankası



İş Bankası, toplamda 55 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyor.



3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans



1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap



-DenizBank



DenizBank, en yüksek tutarda faizsiz kredi veren bankalardan biri.



3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi



3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans



Toplamda 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı bulunuyor.



-Enpara



Enpara, 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor.



Geri ödeme süresi 6 aya kadar çıkabiliyor.

