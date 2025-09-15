Faizsiz kredide üst limit arttı! Duyan bankaya koştu

Değişen ekonomik dengeler ve artan hayat pahalılığı bazı ihtiyaçlara yönelik yüksek tutarlarda nakit sıkıntısını da beraberinde getiriyor. Son dönemlerde vatandaşlar sıklıkla gündelik ihtiyaçları için kredi kartına yöneliyor. Bankalardan faizsiz kredilere yönelik yeni bir adım geldi geldi. Faizsiz kredi de limitler yukarı çekildi.


Artan hayat pahalılığı nedeniyle birikim yapmak günden güne daha da zor bir hale geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, farklı ihtiyaçlarını karşılamak için faizsiz kredilere yöneliyor. Bankalardan yeni bir hamle geldi. Faizsiz kredi tutarları üst limiti yükseltildi.


Bankalar arasında artan rekabette müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankaların faizsiz kredi kapsamındaki kampanyaları dikkat çekiyor. Kampanyalar kapsamında sağlanan faizsiz kredilerde geri ödeme vadelerine ilişkin tablo bankadan bankaya göre değişiklik gösteriyor. Bankaların birçoğu üç ay vadeli krediler sunarken bazı bankalarda bu oran altı aya kadar taksitlendirme seçeneği ile sunuluyor.


İşte banka banka kredi tutarları


-QNB


QNB, yeni müşterilerine toplamda 85 bin TL faizsiz kredi sağlıyor.


3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi


3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans


-Garanti BBVA


Garanti BBVA, faizsiz 75 bin TL’ye varan kredi imkânı sunuyor.


3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi


3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans


-Türkiye İş Bankası


İş Bankası, toplamda 55 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyor.


3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans


1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap


-DenizBank


DenizBank, en yüksek tutarda faizsiz kredi veren bankalardan biri.


3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi


3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans


Toplamda 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı bulunuyor.


-Enpara


Enpara, 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor.


Geri ödeme süresi 6 aya kadar çıkabiliyor.

