Fake numara hizmetleri

Fake kelimesinin Türkçe karşılığı sahte olup, gerçek numaranın gizlenmesi anlamına gelir. Bu şekilde numara elde etmek ve bunu kullanmak için öncelikle yapılması gereken işlemler;

Fake Numara kullanımı için müracaat edilecek internet sitesinin güvenli olup olmadığı konusunda bir araştırma yapmak gerekir. Bu tür siteler içinde en güvenilir olanı bulmak oldukça önemli bir konu.

Kullanmak istenilen sosyal mecra için sahte numara alıp alınamayacağı hususu kullanılacak sitede mutlaka belirtilmiş olmalıdır.

Sahte numara satın almak istenilen platforma ait uygulama üzerinden ya üyelik yapmak gerekir ya da sisteminize uygulamayı kurmak gerekir.

Uygulama kurulduktan sonra sizden talep edilen bilgiler ile gerekli üyelik gerçekleşir.

Siteye veya uygulamaya üyelik işlemleri tanımlandığı andan itibaren sistem sizi yönlendirme yapacaktır. Bu şekilde kullanmak istenilen sahte numara alınabilir ve kullanılabilir.

Sanal numara alma işlemi tamamlandıktan sonra tek kullanımlık numara kullanmak istenilen dijital platformda kullanılabilir hale gelir. Bir defa üyelik işlemi gerçekleştirildikten sonra sanal mecrada işlem bitmiş olur ve sanal dünyada abonelik yapılan platform kullanılabilir hale gelir.

Fake Numara Veren Uygulamalar

Bu tür uygulama kullanma amacı kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır. Bu nedenle kişisel güvenlik sağlamak amacı ile yapılan bu işlem neticesinde daha büyük bir güvenlik zafiyetine sebep olmamak gerekir. Sanal Numara talebini karşılamak amacı ile kurulmuş birçok uygulama ve site mevcut. Bu uygulamaları kullanmak ve sahte numara almak elbette mümkün. Ancak kişisel verilerin güvenli olmasını sağlamaya çalışırken güvenlik ihlaline neden olabilecek uygulamalardan da kaçınmak gerekir.

Sms onay talep eden sosyal medya uygulamalarına giriş yapmak için kişisel numara kullanmama isteği kişisel güvenlik kaygısıdır. Bu nedenle bu tür firmaların ciddi iş yapan firma olup olmadığını araştırmak ve güvenilir yerlerden bu işlemi yapmak son derece doğru bir davranış olacaktır. Sosyal medya kullanırken istenilen bilgilerin telefon numarası dışında birçoğunu istenildiği gibi giriş yapmak mümkündür. Yani cep telefonu ve mail yolu ile sosyal medya uygulamaları teyit yapmakta diğer bilgiler konusunda bir teyit işlemi yapmamaktadır.

İsim, soy isim, doğum yeri, doğum tarihi, memleketi, hobiler ve bunun gibi birçok bilgi için sosyal medya platformlarına sahte bilgi girişi yapmak mümkün iken üyelik teyidinin yapılabilmesi için mutlaka gerçek bir cep telefon numarası ve mail kullanmak gerekir. Mobil Onay neredeyse tüm sosyal medya uygulamaları ve dijital platformlar tarafından istenilmekte ve bu şekilde teyit yapılmaktadır. Üyelik işlemi gerçekleştirebilmek için bu birçok sosyal medya platformunun olmaz ise olmaz işlemlerindendir.

Fake Numara Konusunda Merak Edilenler

İnternet ve sosyal medya kullanıcıları fake numara alma konusunda birçok hususu merak etmekte. Özellikle bu tür uygulamaları kullanmak isteyenlerin en çok merak ettiği konu uygulamanın ne derece güvenli olduğu hususu. Bu tür sahte numara kullanmak isteyenlerin bilmesi gereken en önemli şey bu tür numaraların Türkiye dışından olmasına dikkat etmeleri gerektiği hususu.

Güvenilir birçok firma Türkiye dışında numara satışı yapmaktadır. Bu sahte numaralar konusunda en çok merak edilen hususlardan birisi de aynı numaranın birçok kez kullanılabilir olup olmadığıdır. Bu tür Fake Numara kullanıcıları satın almış oldukları numaraları tek bir kullanıma uygun olarak satılmaktadır. Alınan numara bir defa kullanıldıktan sonra yeniden kullanılamaz.

Alınan numara ile yapılan aboneliklerde kullanılan sosyal medya platformları kişisel kimliğinizi bilmez. Bu nedenle gönül rahatlığı ile bu uygulamaları kullanmak mümkün hale gelir. Sanal numara alma hakkında detaylı bilgi almak için https://smsonay.org adresini ziyaret edebilirsiniz.