Fakıbaba, kendisini tehdit ettiğini söylediği ismi açıkladı

Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim’de hem AKP’den hem de milletvekilliğinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta ise Meral Akşener’in genel başkan olduğu İYİ Parti’ye katıldı.

İstifasının perde arkasına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ahmet Eşref Fakıbaba, soyismi ‘Yıldız’ olan bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Tehdit eden kişinin adını vermeyen Fakıbaba, daha önce de AKP’li vekil İbrahim Halil Yıldız ile aynı soyadını taşıyan kişilerce kaldığı misafirhanenin önünde hakaretlere uğradığını anlattı.

Fakıbaba bugün t24’te Candan Yıldız’ın konuğu oldu. YouTube kanalına konuk olan Fakıbaba, kendisini tehdit eden kişinin Orhan Yıldız olduğunu söyledi.

Candan Yıldız’ın, “AKP’li vekil ile alakası var mı?” sorusuna ise Fakıbaba, “Yıldız ailesi ile ilgisi var demiyorum. Alakası da olmayabilir. Savcılığa biz bildirdik” diye yanıt verdi.