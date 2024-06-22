Fakir hovardalığa çıkınca ay akşamdan doğarmış. Kızı kulübeye attığına pişman oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fakir hovardalığa çıkınca ay akşamdan doğarmış. Kızı kulübeye attığına pişman oldu

Kızı kulübeye atmak isteyen adam bin pişman oldu.

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