'Faladdin' ve 'Binnaz'a el konuldu: Milyonlarca kullanıcı takip ediyordu...

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
'Faladdin' ve 'Binnaz'a el konuldu: Milyonlarca kullanıcı takip ediyordu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen’in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak, hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen’e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip, suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor.

Fal bakma uygulalamalarından olan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli iki uygulama ve internet siteleri ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Sertaç Taşdelen’in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

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