Faldan milyonları götürdü, “Falcılara inanmam” dedi

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ve fal bakma uygulamaları "Faladdin" ve "Binnaz"ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sertaç Taşdelen'in, "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet", "yasak cihaz ve programlar", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği belirlendi.

Soruşturma kapsamında MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespiti yer aldı.

Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuş, 16 Temmuz'da düzenlenen operasyonda da Taşdelen gözaltına alındı.

El konulan ikişer otomobil ve deniz aracı ile şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

İFADESİNDE “FALA İNANMADIĞINI” SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında dün tutuklanan şüpheli Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Taşdelen kimlik tespitinde aylık gelirinin ortalama 150 bin lira olduğunu belirtti.



Şüpheli ifadesinde ise "Ben Türkiye'ye para girişi sağlamış, istihdam sağlamış teknoloji girişimcisiyim. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz." dedi.



Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakası olmadığını savunan Taşdelen, "Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ama sonucunda takipsizlik aldım. Ben falcılara inanmam." ifadelerini kullandı.



Kendisinin vatansever olduğunu dile getiren şüpheli, şöyle devam etti:



"Yurt dışında bir çok yerde konuşmalar yaptım. Ben vatanseverim, kaçmak gibi bir hayalim olsaydı buraya gelmezdim. Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim. Vatanımı milletimi seven biriyim. 75 yaşındaki anneme bakıyorum. Ben bir kanaat önderi olmak istiyorum. Adaletin mutlak gücüne saygı duyuyorum."