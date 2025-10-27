Balık tutmak için falezlerden inen kişi, alt kısmındaki kayalıklarda ceset görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler cansız bedenin 44 yaşındaki Sami Kırkuşu'a ait olduğunu belirledi.

Durumu haber alan Sami Kırkuşu'nun yakınları da falezlerin olduğu yere gitti. Kırkuşu'nun ağabeyinin, "Beni bırakıp nereye gittin. Abim ölmüş" diye feryat etmesi yürek yaktı.

Kırkuşu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği, suç ve araştırma ile karakol ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınıp Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

5 METREDEN DÜŞTÜ

Kırkuşu'nun yaklaşık 5 metreden düştüğü ve buna bağlı olarak vücudunda kırıklar olduğu, belirlendi. Sami Kırkuşu'nun otellerde baca temizliği işi yaptığı öğrenildi.