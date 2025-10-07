Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı

Antalya'da çıktığı falezlerde mahsur kalan Nubar B., ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce bulunduğu yerden kurtarıldı.

Nubar B., kurtarıldıktan sonra kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı.

Öğle sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'ndaki falezlere alt kısmına tırmanan Nubar B., bir süre sonra inmeye çalışsa da başaramadı. Falezlerinin yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaca bağladığı halat yardımıyla yaklaşık 20 metrede mahsur kalan Nubar B.'nin yanına indi. Ekipmanlar yardımıyla itfaiye erinin halatla bağladığı Nubar B., yukarı çıkarıldı.

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Nubar B., sağlık ekibinin kontrol teklifini reddetti. Bu sırada görüntü alan gazetecilere kendisini çekmemesini söyleyen Nubar B., başörtüsü ile yüzünü kapatıp güneş gözlüğü taktıktan sonra basın mensuplarına saldırdı.

İtfaiye erlerinin araya girmesinin ardından Nubar B., kontrol için ambulansa alındı.