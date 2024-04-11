Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı

Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı
Kaynak: OdaTV
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, internet üzerinden “Ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama büyülerini bozan” medyumlar için para cezası kesti.
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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 1

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, internet üzerinden gerçekleştirilen ve ‘ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama büyülerini bozan’ gibi vaatlerde bulunan medyumlara para cezası uyguladı.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 2

Kurul, mart ayındaki toplantısında, büyü bozma ve aşk büyüleri gibi hizmetler sunan falcı, medyum ve astrologlara yönelik reklamları inceledi ve cezai işlem kararı aldı.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 3

Mustafa Harmancı’nın web sitesindeki ifadeler, medyum ve fal tanıtımı olarak değerlendirildi.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 4

Sitede, büyülerin insanlar arasında veya kişilere karşı yapılan ruhani ve şeytani işlemler olduğu, ayırma, bağlama gibi çeşitli büyülerin yanı sıra cin musallatı durumlarının da olduğu belirtiliyor.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 5

Bu tür durumlar fark edildiğinde genellikle medyumlarla görüşülmesinin yaygın bir çözüm yolu olduğu ifade ediliyor.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 6

Reklam mevzuatına göre, falcı, medyum ve astrolog hizmetlerinin reklamı, yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları gibi, hiçbir şekilde yapılamaz. Bu nedenle, söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verildi.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 7

Medyum İslam ve Manevi Bilge gibi isimler, ‘48 saatte sonuç garantisi’ ve ‘inanç ritüelleri’ gibi vaatlerle tanıtım yaptıkları için reklam durdurma cezasına çarptırıldılar.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 8

Nuri Gürbüzler ve Sedat Demirel de, iş ve şans açma, nazar, dua gibi konularda yaptıkları reklamlar nedeniyle benzer cezalara tabi tutuldular.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 9

Özellikle Demirel, 550 bin lira para cezasına çarptırıldı ve reklamlarının durdurulması kararlaştırıldı.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 10

Kurulun değerlendirmesine göre, bu tür medyum ve fal tanıtımları, tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar ediyor ve mevcut reklam mevzuatına aykırı bulunuyor.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 11

Bu sebeple, Demirel’e yüksek miktarda para cezası ve reklam durdurma cezası verildi.

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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 12
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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 13
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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 14
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Fallar büyüler iptal bakanlık düğmeye bastı 15
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