Fallout 76, Gone Fission güncellemesi yayında

Fallout 76’nın en yeni güncellemesi Gone Fission, oyuna uzun süredir beklenen balıkçılık sistemini getirdi. Bethesda Game Studios tarafından duyurulan bu ücretsiz güncelleme ile oyuncular, oyunun haritasındaki her bölgede balık tutabiliyor. Appalachia’da 30’dan fazla balık türü yakalanabiliyor ve bu balıklarla yeni tarifler hazırlanabiliyor. Oyuncular, yakaladıkları balıkları pişirip farklı yemek tarifleriyle beslenme seçeneklerini artırabiliyor.

BALIKÇILIKLA GELEN YENİ GÖREVLER VE KARAKTERLER

Gone Fission, yalnızca balık tutmayı değil, aynı zamanda yeni karakterler ve görev zincirlerini de beraberinde getiriyor. Mire bölgesinde açılan Fisherman’s Rest adlı yeni alanda, oyuncular üç ilginç karakterle tanışıyor: gizemli The Fisherman, donuk bakışlı Kaptan Raymond Clark ve Clark’ın batık teknesine adını veren dev ama uysal yengeç Linda Lee. Bu karakterler, oyunculara yeni bir görev zinciri olan "Casting Off"u sunuyor ve bu görevle ilk balık oltası edinilebiliyor. Ayrıca her gün farklı türde balık isteyen Günlük Balıkçılık Görevleri de bu karakterler aracılığıyla alınabiliyor. Görevlerin ödülleri oyuncuların maceralarında işe yarayacak türden.

BALIK TUTARKEN ESTETİK VE STRATEJİ DE ÖNEMLİ

Oyuncular, oltalarını çeşitli kamış stilleri, şamandıralar ve makaralarla kişiselleştirebiliyor. Farklı yem türleri, farklı balıkların yakalanmasına olanak tanıyor. Appalachia’nın belirli bölgelerinde yakalanabilen ve “Yerel Efsane” olarak adlandırılan özel balıklar da oyuna derinlik katıyor. Ayrıca her ay toplanabilecek farklı bir semender türü olan Axolotl da koleksiyoncuları bekliyor.

Bethesda’nın Yaratıcı Yönetmeni Jonathan Rush, “Appalachia’nın sularından ne çıkacak merakla bekliyoruz” diyerek güncelleme hakkındaki heyecanlarını paylaştı.