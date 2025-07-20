Fallout ekibinden sürpriz proje: Mass Effect tutkunlarını çılgına çeviren müjde

Mass Effect hayranlarının uzun süredir beklediği haber sonunda geldi. Amazon MGM Studios, Kasım 2024’te duyurduğu Mass Effect dizisi için hazırlıklara hız verdi. Electronic Arts’ın aynı dönemde Mass Effect 5’i geliştirmekte olması, serinin yeniden popülerleşmesini sağladı. Özellikle üçlemenin ilk oyunlarıyla büyük başarı yakalayan seri, hayal kırıklığı yaratan Andromeda'ya rağmen büyük bir hayran kitlesine sahip.

Amazon’un dizi projesinde senarist ve yürütücü yapımcı koltuğunda Daniel Casey oturuyor. Casey’nin yanında EA’dan Michael Gamble, yapımcı Ari Arad ve televizyon dünyasından tanınan Karim Zreik de yer alıyor. Casey, kendi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Amazon’un Fallout dizisinde görev alan yapım ekibinin Mass Effect dizisinde de yer aldığını duyurdu. Casey paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mass Effect dizisi için Amazon ile çalışıyorum. 2025 başında yazar ekibimiz işbaşı yapacak.”

FALLOUT’UN BAŞARISINI ARKASINA ALIYOR

Dizinin yaratıcı ekibinde yer alan Casey, bu projenin neredeyse iki yıldır öncelikli odak noktası olduğunu belirtti. Senaryo grevi nedeniyle bir süre ara verilmiş olsa da şu anda pilot bölüm senaryosu ve genel hikâye taslağı hazır. Casey, “Amazon’un elindeki ekip — Fallout’un yaratıcıları dâhil — muazzam. Gelişmeleri yakında paylaşacağız” dedi.

Fallout’un hem oyunlara sadık kalması hem de geniş izleyici kitlesine ulaşması, Mass Effect hayranlarını umutlandırmış durumda. Reddit üzerinden yorum yapan bir kullanıcı, “Aynı ekibin çalışıyor olması bana güven veriyor” ifadesini kullandı. Bir başka yorumda ise “Mass Effect evreni o kadar büyük ki Shepard’sız da harika bir hikâye anlatılabilir” görüşü dile getirildi.

HENÜZ ERKEN AMA BEKLENTİ BÜYÜK

Mass Effect dizisi henüz yapım aşamasının başında. Henüz oyuncu kadrosu, yayın tarihi veya fragman gibi detaylar açıklanmadı. Ancak yapım ekibinin kimlerden oluştuğu ve pilot senaryonun hazır olduğu düşünülürse, izleyiciler ilerleyen aylarda daha somut bilgilerle buluşabilir. Fallout dizisinde imzası olan Scott Farris’in de bu projede yer alması, Mass Effect evrenine saygılı bir uyarlama beklentisini artırıyor.