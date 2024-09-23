Famagusta dizisiyle kara propaganda: Nevcihan Oluşum'u Rum kadın yaptılar

Rumlar, Famagusta dizisiyle kara propaganda yaparken, 1964'te katlettikleri eşine üzüntüsüyle hafızalara kazınan Nevcihan Oluşum'un fotoğrafını "Eşi Türkler tarafından öldürülen Rum kadın" diye sokaklara astı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan 'Famagusta' dizisi, 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizide Türk jetleri şehirleri bombalarken, Türk askeri sivilleri katlederken gösterildi.

SEMBOL İSMİ 'RUM' YAPTILAR

Hem Türk makamlarından hem de KKTC'den sert tepki geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin Yunanistan dışında Türkiye'de veya başka bir ülkede yayınlanmayacağını açıkladı. Rumlar, Kıbrıs'ta 1964'te eşi Hüseyin Niyazi Hasan'ın Rumlar tarafından şehit edildiği haberini aldığı anda yaşadığı acısı İngiliz fotoğrafçı Don McCullin'in kadrajına yansıyan Nevcihan Oluşum'un simge fotoğrafını yalana malzeme yaptı.

RUMLARDAR YENİ SKANDAL

Güney Kıbrıs'ta DİKO Partisi tarafından Türkiye'yi karalamak için "Unutmayacağız" yazılı pankartlar hazırlatıldı. Sınır kapısına asılan pankartlarda Nevcihan Oluşum, "kocası Türkler tarafından öldürülmüş bir Rum kadını" olarak gösterildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki DİKO isimli parti, 1964'te katlettikleri kocasının yasını tutan Nevcihan Oluşum'un fotoğrafını sınır kapılarına astı. Rum kesiminde, Nevcihan Oluşum'un sembol fotoğrafı Türkiye karşıtı pankartlara konuldu. Fotoğraf çeken Don MacCullin'in Instagram sayfasında yer alan fotoğrafta "Rumlar tarafından kocası öldürülen Türk kadın" ifadeleri yer alıyor.

6 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

O dönem Kıbrıs'ta görev yapan dünyaca ünlü İngiliz savaş muhabiri ve fotoğrafçısı Don McCullin, Rumların Türklere yönelik katliam yaptığı 1964 yılında Nevcihan Oluşum'un eşinin öldürüldüğü haberini almasından sonraki anlarını görüntüledi. Fotoğrafta Oluşum'u teselli eden yakınları ve oğlu Kubilay Oluşum da yer aldı.

Fotoğraf yıllarca Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş şekilde kullanıldı. Nevcihan Oluşum, 6 yıl önce 84 yaşında hayatını kaybetti.