Diyarbakır’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda, kamyonet tipi bir araçta yapılan aramada şaşırtıcı bir keşif yapıldı.

Aracın fan ve klima düzeneğine gizlenmiş özel bir bölmede 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler, insanlık dışı koşullarda taşınıyordu. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçuna karıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç, inceleme için emniyete çekildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Yetkililer, kaçak göçmen trafiğine karşı operasyonların süreceğini belirtti.