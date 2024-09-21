Fanatiklerin linç girişimini sağ duyulu taraftarlar engelledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fanatiklerin linç girişimini sağ duyulu taraftarlar engelledi

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Galatasaray forması giyen bir gence linç girişiminde bulundu. Yaşanan olay sağduyulu vatandaşlar tarafından engelledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20:00’da Kadıköy’de karşı karşıya geliyor.

Maç heyecanı tüm Türkiye’de yaşanırken sokaklara dökülen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları meydanlarda toplanarak slogan ve tezarühatlar yapıyor.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN LİNÇ GİRİŞİMİ

Nerede çekildiği öğrenilemeyen görüntülerde, Fenerbahçeli bir grup taraftar, Galatasaray forması giyen bir gence linç girişiminde bulundu. Gencin üzerindeki Galatasaray formasını gören taraftarlar gencin yanına giderek sıkıştırdı.

Gencin formasından çeken taraftarlar, Galatasaraylı taraftarı köşeye çekmek istedi. Araya giren bazı sağduyulu taraftarlar, genci olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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