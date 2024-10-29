Fantastical'in Windows sürümü nihayet çıktı

Apple ekosistemine özgü olarak ün kazanan popüler takvim uygulaması Fantastical, 13 yıl sonra Windows kullanıcılarına da sunuldu. Flexibits tarafından geliştirilen uygulama, Apple platformlarında sağladığı tüm özelliklerle Windows'a taşındı. Ancak, Copilot+ kullanıcıları için henüz Arm yerel sürüm desteği sağlanmadı. Bu gelişme, özellikle Windows kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir adımdı.

Fantastical'ın Windows Versiyonu Yayında

Popüler takvim uygulaması Fantastical, 2011'deki ilk çıkışından 13 yıl sonra Windows platformuna adım attı. Mac kullanıcıları arasında büyük beğeni toplayan uygulama, tüm özellikleriyle Windows için yeniden kodlandı. Ancak, Arm tabanlı cihaz kullanan Copilot+ sahipleri, yerel sürümün eksikliği nedeniyle uygulamayı yalnızca emülatör aracılığıyla çalıştırabiliyor. Uygulamanın Arm uyumlu sürümünün yakında çıkacağına dair açıklamalar, bu kullanıcıların biraz daha beklemesi gerektiğini gösteriyor.

Flexibits'in, uzun süredir yalnızca Apple ekosisteminde kalmaya devam eden Fantastical’ı Windows’a taşıması, kullanıcıların uzun yıllardır talep ettiği bir yenilikti. Apple’ın tüm platformlarında, hatta Vision Pro’da bile kullanılabilen uygulamanın, Android cihazlara uyumlu hale gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Özellikle Windows kullanıcılarının büyük çoğunluğunun Android cihazlar kullanması göz önüne alındığında, bu adımın eksikliği Fantastical’ın $7 aylık abonelik bedelini sorgulatan bir detay olarak öne çıkıyor.

Uygulamanın ücretsiz versiyonu şu an indirilebiliyor ve kullanıcılar Android desteği sunulana kadar beklemeye devam edebilirler. Fantastical’ın doğal dil işleme kabiliyeti ve renkli temalar, çoklu görünüm seçenekleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunduğu biliniyor.