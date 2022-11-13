Fantezi makyaj estetiği kışında revaçta

Kış geldi çattı ancak yazın modası fantezi estetiği kışın da sürüyor.

Bu aylarda ve kış boyunca soğuk tonlu göz farları ve bordo rujlar gibi makyaj ürünlerine çok rağbet görmeye başladı.

GRAFİK EYELINER YENİ TREND



Pandeminin makyaj trendlerinde değişikliklere yol açtığını belirten güzellik uzmanları şunları söylüyor:



“Sadelik ve doğallığın yanında ışıltılı tonlar, mavi farlar ve kırmızı rujlar rağbet görüyor. İnce ten makyajları da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da popülerliğini korumaya devam ediyor.

Kadınlar ıslak, ışıltılı veya aydınlık bir görünüm istiyor. Highlighter, yeniden ön plana çıkıyor. Yaz aylarında hafif allıklar, gözaltı kapatıcıları, ışıltılı dudak nemlendiricileri ve aydınlatıcılar geri dönüyor. Ayrıca, ışıltılı ve sedefli göz kalemleri de talep görecek.

Kırmızı rujlar hiçbir zaman popülerliğini yitirmiyor. Dudak kalemlerinin tekrar trend olmasıyla bu yaz koyu renkli, çerçeveli, kırmızı dudaklara daha çok rastlayacağız. Kırmızı rujların, bembeyaz dişlerle ön plana çıktığına tanık olacağız”