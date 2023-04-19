Fantezi estetiği tam gaz sürüyor

Yaz sezonu yaklaşıyor, kadınlar 2023 yaz makyaj trendlerini araştırıyor. Makyaj uzmanlarına göre, bu yıl doğal ve ışıltılı bir görünüm sağlayan seçenekler ve ayrıca, parıltılı dudaklar, cesur göz makyajları ve minimalist yüz makyajları en sık arananlar arasında…

Uzmanlar 2023 yaz aylarının makyaj trendlerinde ortak karar kıldı. Önerileri ise şöyle:

“Kış aylarında soğuk tonlu göz farları ve bordo rujlar gibi makyaj ürünlerine çok rağbet vardı. Artık yaz ayları geliyor.

Bu yaz, pastellere, pırıltılı makyaj ürünlerine ve parlak neonlara tanık olacağız. Vurgulanmış elmacık kemikleri ile daha sık karşılaşacağız. Yani 2023 yaz makyaj trendlerinde doğallık ve ışıltı ön planda olacak.

Maskelerin altında göz makyajlarımızda sade ve nude tonları tercih ettik. Bu trend popülerliğini yitirdi ve artık daha renkli ve farklı tonlara ve uygulamalara evrildi. 2022’de grafik eyeliner trendler arasına girdi. Sadelik ve doğallığın yanında ışıltılı tonlar, mavi farlar ve kırmızı rujlar rağbet görüyor. İnce ten makyajları da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da popülerliğini korumaya devam ediyor..”