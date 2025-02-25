Far hırsızları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Far hırsızları yakalandı

Batman’da park halindeki otomobillerin farlarını sökerek çaldığı iddia edilen 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, 2 otomobilden çaldıkları 4 farı kentte bulunan bir oto aksesuarcıya sattıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2 otomobilden far hırsızlığı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri incelenip kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.K. ve C.N., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2 otomobilden çaldıkları 4 farı kentte bulunan bir oto aksesuarcıya sattıkları belirlendi.

İş yerindeki aramada otomobil farları ele geçirilirken, şüpheliler ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Far hırsızları yakalandı

Far hırsızları yakalandı

Far hırsızları yakalandı

Far hırsızları yakalandı

Far hırsızları yakalandı

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