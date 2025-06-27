Far ve ekran avcıları yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da son günlerde artan motosiklet parça hırsızlıkları, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Kameralara düşen görüntü üzerine harekete geçen polis, 3 ayrı ilçede eş zamanlı olarak düzenlediği baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından son günlerde motosiklet sahiplerinin farlarının ve hayalet ekran olarak bilenen donanımlarının çalındığı yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde motosiklet kaskı takarak yüzlerini gizleyen şüphelilerin saniyeler içinde park halindeki motosikletlerden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek olayları gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar'da düzenlenen operasyonlarda şüpheliler H.K.(21) ile E.A.(23) gözaltına alındı. Şüphelilerden H.K.'nin daha önceden poliste 4, E.A.'nın ise 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 20 Mayıs-31 Mayıs arasında park halindeki 5 motosikletten hırsızlık yaptıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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