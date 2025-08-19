Farah Zeynep Abdullah ilan-ı aşk etti!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile ünlenen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Athena grubu ile birlikte kavuşan müzisyen Gökhan Özoğuz ile aşk yaşadığını bir magazin haberine atıfta bulunarak açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video kısa sürede çok sayıda etkileşim alarak sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Söz konusu gönderide; ''Bensiz sokaklarda yürüyormuşsun, magazin de Gökhan, Farahsız yürüyor demişler. Ne diyorsun?'' ifadelerine karşılık Gökhan Özoğuz‘un ''Kendimi sahipsiz hissettim diyebilirim'' ifadeleri dikkat çekti. Farah Zeynep Abdullah videoyu; ''Bir daha yürüdüğünü görürseniz bana haber verirseniz çok sevinirim'' diyerek esprini bir şekilde bitirdi.

