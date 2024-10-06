Farah Zeynep Abdullah'ın konuşması Altın Portakal'a damga vurdu

Ödülünü usta sanatçı Işıl Yücesoy'dan alan Farah Zeynep Abdullah, "Dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu düzende, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum" diye konuştu.

Abdullah'ın endişe dolu konuşması büyük alkış aldı.

Geçen yıl sansür tartışmaları nedeniyle iptal edilen festival bu yıl "Hikayemiz Birlikte" temasıyla tekrar sanatseverlerle buluştu.

61. Altın Portakal Film Festivali'nde 'Başarı Ödülü'nü alan Farah Zeynep Abdullah, kadın cinayetlerine değinerek ödülünü kadınlara adadı.

'YARIN DAHA KÖTÜ OLACAK DİYE KORKUYORUM'

"Bugün gerçekten beynim almadı bu konuşmayı yapmayı çünkü çok fazla gündem var. Dün kötüydü, bugün daha kötü... Çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Kısa keseceğim. Ben bu ödülü izninizle bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum. Çok sağ olun. Daha çok konuşacak şeyimiz var."

61. Altın Portakal Film Festivali'nde Erdal Özyağcılar, Selçuk Yöntem, Şerif Sezer, Müjdat Gezen ve Işıl Yücesoy'a onur ödülü verildi.

SAADET IŞIL AKSOY: HEPİMİZ İÇİN ADALET İSTİYORUM

Festival kapsamında ilk kez takdim edilen onursal nişanı Jüri Başkanı Ferzan Özpetek'ten alan, bu yıl festivalin ev sahipliğini yapacak ünlü oyunu Saadet Işıl Aksoy kadın cinayetlerine dikkat çekerek “Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri karşısında inanılmaz bir acı hissediyorum. Biraz sert açılış oldu ama gerçek bu. Katledilen kız kardeşlerim için büyük üzüntü yaşıyorum, onları saygıyla anmak istiyorum. Hepimiz için adalet diliyorum” dedi.