Farah Zeynep Abdullah'tan 'Ayşe Barım' itirafı: Herkes korkuyor

Gezi Parkı eylemleriyle ilişkin olarak "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, 24 Ocak'ta tutuklandı. Oyuncu sektöründeki tekelleşmeye yönelik sık sık tepki veren Farah, sorunun çözülmesi yerine Ayşe Barım'ın tutuklanmasının hukuksuzluk olduğunu söylemişti.

"HERKES KORKUYOR"

Abdullah, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Şu an Gezi'den, henüz yasadan geçmemiş etki ajanlığı saçmalığından tutuklandığı, akıl almaz bi yerdeyiz. Herkes korkuyor ve herkes haklı bu distopyada korkmamak için sebebimiz yok" dedi.