Farah Zeynep Abdullah’tan ‘Günaydın Aşk’ sürprizi: Başrolde Athena Gökhan var... Adı aşk iddialarına karışmıştı

Güzel oyuncunun partneri, bir süredir adı aşk dedikodularıyla gündemde olan Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz.

GÖKHAN ÖZOĞUZ’LA İLİŞKİSİNİ DOĞRULAMIŞTI

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, romantik hikayesiyle dikkat çeken Günaydın Aşk yakında sete çıkmaya hazırlanıyor. Önceki akşam sosyal medyada paylaştığı videoyla Gökhan Özoğuz’la ilişkisini doğrulayan Abdullah, bu filmde onunla kamera karşısına geçerek ekran kimyalarının nasıl olacağı konusunda heyecan yaratıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve beklenmedik isimleriyle Günaydın Aşk, romantizm ve sürpriz dolu bir hikaye vadediyor.