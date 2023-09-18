Farah Zeynep Abdullah'tan Nagihan Alçı'ya bomba yanıt. Yılmaz Güney tartışması büyüyor

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah son günlerde ‘Yılmaz Güney’ hakkındaki yorumlarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Güney'e dair yorumuyla sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen oyuncu, Nagehan Alçı'nın hem kendisi hem de Yılmaz Güney hakkındaki yorumuna da sessiz kalmadı.

Farah Zeynep Abdullah'tan Nagihan Alçı'ya bomba yanıt. Yılmaz Güney tartışması büyüyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Geçtiğimiz günlerde de Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney için yaptığı paylaşıma verdiği yanıtla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah durmuyor.

Farah Zeynep, Murathan Mungan'ın “İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı...” paylaşımına sert çıkmıştı.

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Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" yorumunda bulunan Farah Zeynep Abdullah'a, Yılmaz Güney'in ailesi dava açmıştı.

Farah Zeynep Abdullah, aileye de şiddet göndermesi yaptıktan sonra sosyal medyada da Yılmaz Güney'e dair bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

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"YILMAZ GÜNEY KÜRT OLDUĞU İÇİN..."

Nagehan Alçı da konuya sessiz kalmadı ve "Şu an Hafter’in Libya’sında bir yandan da Yılmaz Güney tartışmalarını izliyorum. Şiddet konusunda aleyhine yazılanlar doğru. Bunlar defalarca da yazıldı. Fakat şu konjonktürde Güney’e Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney’in Kürt olması. Olayın özü bu" dedi.

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Farah Zeynep bu paylaşımın da altında kalmadı ve Alçı'ya "Yok koç erkeği olması abartma" diyerek yanıt verince yine gündem oldu.

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