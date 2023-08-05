Fare kulağı otu ne işe yarar

Fare kulağı otu nedir, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte ayrıntılar…

Fare kulağı otu ne işe yarar

Editör: Erkavim Yıldırım

Fare kulağı otunun diğer isimleri gaz otu, kaz otu, yabani mercan köşkü, yabancı kanarya otu, bağırsak otu, sülük otu, cücü bağırsağı.
Otlaklarda, işlenmeyen bahçe topraklarında yaygın olarak görülür.
Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde biçilip kurutuluyor.1 çay kaşığı kuru bitki tozu 1lt su ile haşlanıp günde 3 bardak içiliyor. Toz halinde buruna çekiliyor

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR

Karaciğer hastalıkları,
Böbrek ve safra taşlarına idrar söktürücü,
Kabız,
Kalp sıkıntısı,
Eklem şişlikleri,
Nefes darlığı,
Sara,
Tüberküloz,
Göz iltihapları

Dozajının aşılmaması gerekiyor. Hafif bir zehirlenme yaptığı söyleniyor.
Doktora danışılmadan kesinlikle kullanılmaması gerekiyor

Öne Çıkanlar
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Son Haberler
Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti Magazin
Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti
Adıyaman'da orman yangını Güncel
Adıyaman'da orman yangını
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı Güncel
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü. 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
İstanbul Valisi: Düzensiz göç gündemden çıkacak Güncel
İstanbul Valisi: Düzensiz göç gündemden çıkacak
Ekmek ve simide 6 ay içinde ikinci zam! Durmak yok zamlara devam Ekonomi
Ekmek ve simide 6 ay içinde ikinci zam! Durmak yok zamlara devam
'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia Spor
'Ali Koç'a üzüleceği haberi vereyim' dedi ve açıkladı. Fatih Altaylı'dan flaş iddia
Japonya Norveç'i eledi. Çeyrek finale çıktı Spor
Japonya Norveç'i eledi. Çeyrek finale çıktı