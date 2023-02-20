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Fare kulağı otunun tohumu hangi hastalıklarda kullanılır?

Şifalı bitkilerden Fare kulağı otu son zamanlarda sıkça adından söz ettiriyor. Peki, Fare Kulağı Otu nedir, hangi hastalıklara iyi gelir? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 06:51
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Fare kulağı otunun faydaları nelerdir?

Fare kulağı otunun tohumu hangi hastalıklarda kullanılır?
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Fare kulağı otunun diğer isimleri gaz otu, kaz otu, yabani mercan köşkü, yabancı kanarya otu, bağırsak otu, sülük otu, cücü bağırsağı.
Otlaklarda, işlenmeyen bahçe topraklarında yaygın olarak görülür.
Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde biçilip kurutuluyor.1 çay kaşığı kuru bitki tozu 1lt su ile haşlanıp günde 3 bardak içiliyor. Toz halinde buruna çekiliyor.

FARE KULAĞI OTU HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR

Karaciğer hastalıkları,
Böbrek ve safra taşlarına idrar söktürücü,
Kabız,
Kalp sıkıntısı,
Eklem şişlikleri,
Nefes darlığı,
Sara,
Tüberküloz,
Göz iltihapları

Dozajının aşılmaması gerekiyor. Hafif bir zehirlenme yaptığı söyleniyor.
Doktora danışılmadan kesinlikle kullanılmaması gerekiyor

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