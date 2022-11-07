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Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa’da kolaya kattıkları fare zehrini içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 23:17
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Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu

Fare zehri içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastanelik oldu
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Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesinin Bağlar Mahallesi’ndeki kız teknik ve Anadolu lisesinde yaşandı.

İddiaya göre lisede okuyan M.K. (15), H.Ö. (18) ve Z.C. (15) isimli kız öğrenciler, marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti.

Öğrencilerin kustuğunu fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi.

3 öğrenci, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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